شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يخمد ثلاثة حرائق في الوسطى ورفح

الدفاع المدني يخمد ثلاثة حرائق في الوسطى ورفح
رام الله - دنيا الوطن
أخمدت طواقم الدفاع المدني، مساء الخميس، ثلاثة حرائق اندلعت في منزلين و"معرش" في المحافظة الوسطى ورفح، دون حدوث إصابات.

وأفادت وحدة العلاقات العامة والإعلام، أن طواقم الدفاع المدني في مركز رفح البلد أخمدت حريقا نشب في منزل سكني بحي السلام، وحريقا بمنزل مهجور بمنطقة الصيامات، وكانت الأضرار مادية.

كما أخمدت طواقم إطفاء البريج حريقا نشب في معرش للصيادين على شاطئ بحر النصيرات.







أخبار ذات صلة

الشيخ: خيار (فتح) الإستراتيجي هو إنجاز المصالحة والاستمرار بالحوار الوطني

الشيخ: خيار (فتح) الإستراتيجي هو إنجاز المصالحة والاستمرار بالحوار الوطني

الطقس: انخفاض درجات الحرارة وسقوط متفرق للأمطار

الطقس: انخفاض درجات الحرارة وسقوط متفرق للأمطار

راصد جوي: هطول لأمطار غزيرة ورعدية صباح الجمعة

راصد جوي: هطول لأمطار غزيرة ورعدية صباح الجمعة

مشاهد تُعرض لأول مرة للجندي هدار جولدن قبل وقوعه بالأسر لدى المقاومة بغزة

مشاهد تُعرض لأول مرة للجندي هدار جولدن قبل وقوعه بالأسر لدى المقاومة بغزة

الأمم المتحدة: اعتماد مشروع السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

الأمم المتحدة: اعتماد مشروع السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

الأمم المتحدة تصوت بالأغلبية على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

الأمم المتحدة تصوت بالأغلبية على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

الرئيس عباس: إنهاء الانقسام خيار استراتيجي لا يتأثر بأي تحولات إقليمية

الرئيس عباس: إنهاء الانقسام خيار استراتيجي لا يتأثر بأي تحولات إقليمية

الداخلية بغزة تُوقف 10 مصابين بفيروس (كورونا) وتسعة مخالطين لم يلتزموا بإجراءات الحجر المنزلي

الداخلية بغزة تُوقف 10 مصابين بفيروس (كورونا) وتسعة مخالطين لم يلتزموا بإجراءات الحجر المنزلي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة: اعتماد مشروع السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

الأمم المتحدة: اعتماد مشروع السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

الأمم المتحدة تصوت بالأغلبية على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

الأمم المتحدة تصوت بالأغلبية على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

انتقد &#34;ازدواجية المواقف&#34;.. حسين الشيخ: مواقفنا مشرفة في السر والعلن

انتقد "ازدواجية المواقف".. حسين الشيخ: مواقفنا مشرفة في السر والعلن

المركز الفلسطيني يختتم دورة &#34;حقوق الإنسان وآليات تعزيز الحق في الصحة&#34;

المركز الفلسطيني يختتم دورة "حقوق الإنسان وآليات تعزيز الحق في الصحة"

السياحة والآثار تُدين الاعتداء على الحرم الإبراهيمي في الخليل

السياحة والآثار تُدين الاعتداء على الحرم الإبراهيمي في الخليل

مستوطنون متطرفون يعتدون على الحرم الإبراهيمي في الخليل

مستوطنون متطرفون يعتدون على الحرم الإبراهيمي في الخليل

هنية يُهاتف عائلة الأسير نائل البرغوثي

هنية يُهاتف عائلة الأسير نائل البرغوثي

الكتلة الطبية الديمقراطية تدعو إدارة مستشفى المقاصد للتراجع عن فصل عدد من موظفيها

الكتلة الطبية الديمقراطية تدعو إدارة مستشفى المقاصد للتراجع عن فصل عدد من موظفيها

منوعات

شاهد: جرعة مخدر زائدة كادت تودي بحياة حليمة بولند

شاهد: جرعة مخدر زائدة كادت تودي بحياة حليمة بولند

شاهد: الراقصة صوفينار&#34;تركت جوزي عشان بيبص لغيري...وهعمل برنامج عايزة اتجوز&#34;

شاهد: الراقصة صوفينار"تركت جوزي عشان بيبص لغيري...وهعمل برنامج عايزة اتجوز"

شاهد:&#34;ايش تبي مني&#34;جديد حلا الترك..وتخصصها الجامعي بعيد عن الغناء

شاهد:"ايش تبي مني"جديد حلا الترك..وتخصصها الجامعي بعيد عن الغناء

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بفيديو رقص بروب الحمام

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بفيديو رقص بروب الحمام

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أشرف زكي يكشف &#34;كمين&#34; إرتباطه بروجينا

شاهد: أشرف زكي يكشف "كمين" إرتباطه بروجينا

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير &#34;عين وصابتني ودبحت عشان الحسد&#34;

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير "عين وصابتني ودبحت عشان الحسد"

عربي

(تنظيم الدولة) يتبنى تفجير خط الغاز بين مصر وإسرائيل

(تنظيم الدولة) يتبنى تفجير خط الغاز بين مصر وإسرائيل

مصر: اللجنة العليا للفيروسات تُعلن ظهور أعراض جديدة لفيروس (كورونا)

مصر: اللجنة العليا للفيروسات تُعلن ظهور أعراض جديدة لفيروس (كورونا)

السودان يتهم مصر وإثيوبيا بإيصال مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود

السودان يتهم مصر وإثيوبيا بإيصال مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود

السعودية تكشف آخر تطورات قضية اختفاء أحد طياريها في الفلبين

السعودية تكشف آخر تطورات قضية اختفاء أحد طياريها في الفلبين