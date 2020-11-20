الدفاع المدني يخمد ثلاثة حرائق في الوسطى ورفح



















رام الله - دنيا الوطنأخمدت طواقم الدفاع المدني، مساء الخميس، ثلاثة حرائق اندلعت في منزلين و"معرش" في المحافظة الوسطى ورفح، دون حدوث إصابات.وأفادت وحدة العلاقات العامة والإعلام، أن طواقم الدفاع المدني في مركز رفح البلد أخمدت حريقا نشب في منزل سكني بحي السلام، وحريقا بمنزل مهجور بمنطقة الصيامات، وكانت الأضرار مادية.كما أخمدت طواقم إطفاء البريج حريقا نشب في معرش للصيادين على شاطئ بحر النصيرات.