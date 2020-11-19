راصد جوي: هطول لأمطار غزيرة ورعدية صباح الجمعة

وعن بقية المناطق، أضاف الراصد الجوي، بأنها ستتأثر بالمنخفض الجوي على شكل إنخفاض في درجات الحرارة ونشاط على سرعة الرياح في بعض الفترات، وربما هطول لزخات من الأمطار بشكلٍ محلي محدود.

رام الله - دنيا الوطنأكد الراصد الجوي، ليث العلامي، أن هطول الأمطار سيبدأ مع ساعات الصباح الباكر، من يوم الجمعة، في شمال فلسطين، والساحل الشمالي، وتكون الأمطار غزيرة ورعدية غالباً.وأضاف الراصد الجوي، تمتد زخات من الأمطار في بعض الفترات نحو اجزاء من شمال الضفة، ولا يستبعد أن تكون غزيرة ورعدية أحياناً.وتابع: يشتد، ليلة الجمعة/ السبت، هطول الأمطار في شمال فلسطين (الجليل والمثلث الشمالي)، والسواحل الشمالية والوسطى وأجزاء من شمال الضفة، ويُخشى من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في هذه المناطق.