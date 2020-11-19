شؤون فلسطينية

مشاهد تُعرض لأول مرة للجندي هدار جولدن قبل وقوعه بالأسر لدى المقاومة بغزة

مشاهد تُعرض لأول مرة للجندي هدار جولدن قبل وقوعه بالأسر لدى المقاومة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
نشر الإعلام الإسرائيلي، اليوم الخميس، مشاهد للجندي هدار غولدين، قبل وقوعه في الأسر لدى المقاومة، بغزة.

ونشر موقع (عكا)، المختص بالشؤون الإسرائيلية، الفيديو دون أي تفاصيل أخرى.

وفي الأول من آب/ أغسطس عام 2014، أعلن جيش الاحتلال، أنه فقد الاتصال بضابط، يدعى (هدار غولدين) في رفح جنوب قطاع غزة، وأعلنت القسام حينها، أنها فقدت الاتصال بمجموعتها التي أسرته في المكان، ورجحّت استشهادها، ومقتل الضابط الإسرائيلي.

وكانت كتائب القسام، عرضت صور أربعة جنود إسرائيليين،  وهم: شاؤول آرون، وهادار جولدن، وأباراهام منغستو، وهاشم بدوي السيد، رافضة الكشف عن أية تفاصيل، تتعلق بهم دون ثمن.

 

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