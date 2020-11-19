عاجل

  • فرانس برس: الاتحاد الأوروبي قد يرخص للقاحين ضد كوفيد-19 قبل نهاية العام

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: بناء الشراكة من خلال الحوار الوطني الشامل لا يتأثر بأي تحولات إقليمية

الرئيس عباس: بناء الشراكة من خلال الحوار الوطني الشامل لا يتأثر بأي تحولات إقليمية
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس محمود عباس، مساء الخميس، عضوي اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب، وروحي فتوح، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، واستمع إلى تقرير مفصل، حول ما جرى من مخرجات لقاءات القاهرة مع حركة (حماس).

وعبر الرئيس، عن تقديره لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجمهورية مصر العربية، لرعايتهم وجهدهم غير المسبوق، في رعاية المصالحة الفلسطينية.

وأكد الرئيس، أن خيار إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة، هو خيار استراتيجي لا رجعة عنه، بالنسبة لحركة (فتح) وأطرها، مشدداً على أن (فتح) ملتزمة بالتفاهمات كافة، التي تحققت في حوارات اسطنبول والدوحة وبيروت ودمشق، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وتفاهمات اسطنبول بين حركتي (فتح) و(حماس) التي صادقت عليها فصائل العمل الوطني كافة.

كما أكد الرئيس، التزامه اللامشروط ببناء الشراكة الوطنية من خلال الانتخابات، بالتمثيل النسبي الكامل، للمجلس التشريعي، ثم انتخابات رئاسية، ثم انتخابات المجلس الوطني، بالتتالي والترابط وفقاً للقانون.

وقال: إن مسار بناء الشراكة من خلال الحوار الوطني الشامل والثنائي خيارنا الأول، ولا يتأثر بأية تحولات إقليمية، أو دولية.

وطلب الرئيس، من اللواء جبريل، وأعضاء وفد الحركة، بمواصلة الحوار الوطني الشامل والثنائي، على قاعدة ما اتفق عليه، وصولاً إلى بناء الشراكة الوطنية الكاملة في كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني.

ودعا فصائل العمل الوطني، وفي مقدمتها (حماس) إلى أن تغلب مصلحة الوطن على أية مصلحة أخرى، حيث إن هذا المسار هو الوحيد، الذي يُحقق تجسيد السيادة والاستقلال على أرض دولة فلسطين، وعاصمتها القدس.

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة: اعتماد مشروع السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

الأمم المتحدة: اعتماد مشروع السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

الأمم المتحدة تصوت بالأغلبية على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

الأمم المتحدة تصوت بالأغلبية على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

الداخلية بغزة تُوقف 10 مصابين بفيروس (كورونا) وتسعة مخالطين لم يلتزموا بإجراءات الحجر المنزلي

الداخلية بغزة تُوقف 10 مصابين بفيروس (كورونا) وتسعة مخالطين لم يلتزموا بإجراءات الحجر المنزلي

انتقد &#34;ازدواجية المواقف&#34;.. حسين الشيخ: مواقفنا مشرفة في السر والعلن

انتقد "ازدواجية المواقف".. حسين الشيخ: مواقفنا مشرفة في السر والعلن

المركز الفلسطيني يختتم دورة &#34;حقوق الإنسان وآليات تعزيز الحق في الصحة&#34;

المركز الفلسطيني يختتم دورة "حقوق الإنسان وآليات تعزيز الحق في الصحة"

(القناة 12): الجيش يُكمل استعداداته لعملية عسكرية بغزة واسمها اُختير بالفعل

(القناة 12): الجيش يُكمل استعداداته لعملية عسكرية بغزة واسمها اُختير بالفعل

السياحة والآثار تُدين الاعتداء على الحرم الإبراهيمي في الخليل

السياحة والآثار تُدين الاعتداء على الحرم الإبراهيمي في الخليل

مستوطنون متطرفون يعتدون على الحرم الإبراهيمي في الخليل

مستوطنون متطرفون يعتدون على الحرم الإبراهيمي في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة: اعتماد مشروع السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

الأمم المتحدة: اعتماد مشروع السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

المركز الفلسطيني يختتم دورة &#34;حقوق الإنسان وآليات تعزيز الحق في الصحة&#34;

المركز الفلسطيني يختتم دورة "حقوق الإنسان وآليات تعزيز الحق في الصحة"

السياحة والآثار تُدين الاعتداء على الحرم الإبراهيمي في الخليل

السياحة والآثار تُدين الاعتداء على الحرم الإبراهيمي في الخليل

مستوطنون متطرفون يعتدون على الحرم الإبراهيمي في الخليل

مستوطنون متطرفون يعتدون على الحرم الإبراهيمي في الخليل

هنية يُهاتف عائلة الأسير نائل البرغوثي

هنية يُهاتف عائلة الأسير نائل البرغوثي

الكتلة الطبية الديمقراطية تدعو إدارة مستشفى المقاصد للتراجع عن فصل عدد من موظفيها

الكتلة الطبية الديمقراطية تدعو إدارة مستشفى المقاصد للتراجع عن فصل عدد من موظفيها

طالع: &#34;الداخلية&#34; بغزة تقرر فرض إجراءات عقابية جديدة بحق مخالفي إجراءات السلامة والوقاية

طالع: "الداخلية" بغزة تقرر فرض إجراءات عقابية جديدة بحق مخالفي إجراءات السلامة والوقاية

&#34;الخارجية&#34;: حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

"الخارجية": حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

منوعات

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أشرف زكي يكشف &#34;كمين&#34; إرتباطه بروجينا

شاهد: أشرف زكي يكشف "كمين" إرتباطه بروجينا

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير &#34;عين وصابتني ودبحت عشان الحسد&#34;

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير "عين وصابتني ودبحت عشان الحسد"

أمل حجازي لنضال أحمدية &#34;هل آمنتي؟&#34;.. وأحمدية &#34;الله لا يقدر ألبس حجاب&#34;

أمل حجازي لنضال أحمدية "هل آمنتي؟".. وأحمدية "الله لا يقدر ألبس حجاب"

شاهد: منى زكي توجه رسالة لمتابعيها &#34;حاسبوا على كلامكم&#34;

شاهد: منى زكي توجه رسالة لمتابعيها "حاسبوا على كلامكم"

شاهد: محرك البحث (google) يحتفل بميلاد أحمد زكي

شاهد: محرك البحث (google) يحتفل بميلاد أحمد زكي

شاهد: أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية بأفلامه المُضحكة

شاهد: أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية بأفلامه المُضحكة

عربي

(تنظيم الدولة) يتبنى تفجير خط الغاز بين مصر وإسرائيل

(تنظيم الدولة) يتبنى تفجير خط الغاز بين مصر وإسرائيل

مصر: اللجنة العليا للفيروسات تُعلن ظهور أعراض جديدة لفيروس (كورونا)

مصر: اللجنة العليا للفيروسات تُعلن ظهور أعراض جديدة لفيروس (كورونا)

السودان يتهم مصر وإثيوبيا بإيصال مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود

السودان يتهم مصر وإثيوبيا بإيصال مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود

السعودية تكشف آخر تطورات قضية اختفاء أحد طياريها في الفلبين

السعودية تكشف آخر تطورات قضية اختفاء أحد طياريها في الفلبين