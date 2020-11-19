الداخلية بغزة تُوقف 10 مصابين بفيروس (كورونا) وتسعة مخالطين لم يلتزموا بإجراءات الحجر المنزلي

توضيحية

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الداخلية، بغزة، مساء اليوم الخميس، توقيف عشرة مصابين بفيروس (كورونا)، وتسعة مخالطين، لم يلتزموا بإجراءات الحجر المنزلي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضافت الوزارة، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي: أن لجنة تأمين ومتابعة البيوت الخاضعة للحجر الصحي المنزلي، نقلت الموقوفين المذكورين إلى مركز حجر خانيونس (أصداء)، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.



وأكدت، أن ذلك يأتي، خلال عمل اللجنة، ومتابعتها المستمرة على مدار الساعة؛ لتشديد الإجراءات على جميع البيوت الخاضعة للحجر، في محافظات قطاع غزة.