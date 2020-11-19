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(تنظيم الدولة) يتبنى تفجير خط الغاز بين مصر وإسرائيل

(تنظيم الدولة) يتبنى تفجير خط الغاز بين مصر وإسرائيل
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن تنظيم الدولة على تطبيق (تلغرام) مسؤوليته عن تفجير خط أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل، اليوم الخميس، دون تقديم أدلة.

وكانت وكالة (رويترز) نقلت عن شهود عيان، أن انفجاراً ضرب خط أنابيب غاز شمال شبه جزيرة سيناء المصرية، اليوم الخميس.

وأضافوا: أن ألسنة اللهب، وأعمدة الدخان الكثيف، تصاعدت من خط الأنابيب، وذلك في وصفهم للمشهد من موقع رؤيتهم للحدث من مدينة العريش، وحولها، وفقاً لـ (روسيا اليوم).

ولم يتضح بعد، حجم الضرر، الذي لحق بخط الأنابيب.

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