(القناة 12): الجيش يُكمل استعداداته لعملية عسكرية بغزة واسمها اُختير بالفعل

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي، يُكمل استعداداته لعملية عسكرية في قطاع غزة.



وقال المراسل العسكري للقناة، نير دفوري: "يُعرّف الجيش الإسرائيلي، الساحة الجنوبية (غزة) بأنها الأكثر تفجراً، ويمكن أن تنفجر الأوضاع في أي لحظة".



وتابع: "وفقاً لهذا التقييم، تستكمل قيادة المنطقة الجنوبية حالياً استعدادها لعملية عسكرية، والتي تشمل الموافقة على الخطط العملياتية وتحديثها، والتدريب للقوات النظامية والاحتياط"، مشيراً إلى أنه بالفعل، تم اختيار اسم العملية العسكرية التالية، إذا حدثت.