هنية يهاتف عائلة الأسير نائل البرغوثي





رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) مساء اليوم الخميس إسماعيل هنية، عائلة الأسير المجاهد نائل البرغوثي الذي أتم اليوم 41 سنة في سجون الاحتلال، مشيداً بصموده ونضاله، مؤكدًا أنه أيقونة وطنية ونضالية عظيمة.وشدد رئيس الحركة على أن قضية البرغوثي وكل الأسرى ستبقى على رأس أولويات حركة حماس والعمل من أجل تحريرهم من سجون الاحتلال الاسرائيلي.