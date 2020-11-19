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طالع: "الداخلية" بغزة تقرر فرض إجراءات عقابية جديدة بحق مخالفي إجراءات السلامة والوقاية

طالع: "الداخلية" بغزة تقرر فرض إجراءات عقابية جديدة بحق مخالفي إجراءات السلامة والوقاية
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الخميس، فرض إجراءات عقابية جديدة، بحق مخالفي إجراءات السلامة والوقاية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم، في بث عبر الإنترنت، إنه تقرر فرض إجراءات عقابية جديدة بحق مخالفي إجراءات السلامة والوقاية، وهي:

1. معاقبة أي مخالط، يقوم بخرق إجراءات الحجر الصحي المنزلي، بالحبس مدة 30 يوماً.

2. معاقبة أي مصاب، يقوم بخرق الحجر الصحي المنزلي، بالحبس مدة ثلاثة شهور.

3. نؤكد على التزام جميع أصحاب المحال التجارية، والمولات، ومراكز تقديم الخدمة، بإجراءات السلامة والوقاية للعاملين، وللمواطنين مرتادي تلك المنشآت، وارتداء الكمامة ومنع الازدحام، حيث سيتم معاقبة المخالفين بإغلاق المنشأة فوراً، وفرض غرامة مالية على صاحبها.

وأكد البزم، أن الشرطة والأجهزة المختصة، ستواصل فرض مزيد من تشديد الإجراءات والمتابعة الميدانية، على تنفيذ الإجراءات الوقائية في كافة المنشآت والقطاعات، والمحال، ووسائل النقل، والبنوك، والمدارس، والمؤسسات الحكومية، وسائر مراكز تقديم الخدمة.

ودعا المتحدث باسم "الداخلية" بغزة، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى الحد من الحركة، حفاظاً على سلامتهم، وكذلك عدم التوجه للمساجد في هذه المرحلة والالتزام في بيوتهم، كما نؤكد على دعوة المواطنين للتقيد التام بإجراءات السلامة والوقاية، وخاصة ارتداء الكمامة في ظل اتساع دائرة انتشار الوباء.

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