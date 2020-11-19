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شؤون فلسطينية

"الخارجية": حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، حالة وفاة جديدة و13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج.

وقالت الوزارة في تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هناك 304 حالات وفاة بالفيروس في صفوف الجاليات، بعد الكشف عن حالة وفاة في تركيا.

ووصل عدد حالات الإصابة بالفيروس، 7079 إصابة، بعد تسجيل 13 إصابة جديدة في الولايات المتحدة.

وأفادنا الفريق المختص بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين والطلبة ورجال الأعمال أرض الوطن صباح هذا اليوم في  طريقهم الى اسطنبول للالتحاق باسرهم ودراستهم واعمالهم.

وأفادتنا سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى تركيا، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطنة سلوى الحولي (60) عاما، فيما سجلت 33 إصابة سابقة.

وأفادنا فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية بتسجيل 13 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من  ميتشيغن و الينوي و اوهايو ونيوجيرسي، ليرتفع عدد الإصابات الى 4410 إصابة، فيما لم  تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 88 حالة.

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