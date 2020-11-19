غزة: قرارٌ بالسماح للمطاعم بالعمل حتى الساعة الثامنة مساءً





وأضافت: أنه سيسمح للمطاعم باستقبال الزبائن للساعة الخامسة مساءً، ومن ثم العمل بنظام "الديليفري" حتى الساعة الثامنة مساءً.





رام الله - دنيا الوطنأكدت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية، بغزة أنه تم الاتفاق مع لجنة إدارة الأزمة في القطاع، بتمديد عمل المطاعم حتى الساعة الثامنة، ولكن فقط بنظام "الديليفري".وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه بناءً على التوافق الذي تم بين الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية ولجنة إدارة الأزمة فقد تم السماح للمطاعم بالعمل للساعة الثامنة مساءً.