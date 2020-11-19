(أونروا): انتظام المرحلة الابتدائية في مدارس الوكالة "غير وارد"





في السياق، تحدث أبو حسنة، عن بدء الدورة الرابعة من توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت القدس): إن الدورة ستبدأ خلال الأيام القادمة وستشمل مليون و140 ألف لاجئ فلسطيني، وفق النظام القديم "الكوبونات البيضاء والصفراء".



وأضاف أبو حسنة: أن عمليات التوزيع منتظمة، وتأخير العمليات السابقة والنظام الذي تم اتباعه فيها كان بسبب موجة (كورونا)،

مشيراً إلى أن الأنظمة الجديدة ستطبق في العام القادم، وهناك بعض التحفظات وقد يكون هناك بعض التعديلات التي سيحسم أمرها خلال الأسابيع القادمة.



وقال المتحدث باسم (أونروا): إن ما حدث خلال الفترة الماضية هو ثبات التمويل وفي المقابل زيادة مستويات الفقر، فلا تستطيع أن تميز بين فقر مدقع وآخر أقل.



وأضاف: أن عملية التوزيع ستكون متساوية، ومن يستحق سيعطى شرط ألا يكون له مصدر دخل ثابت، و"سمعنا عن إشارات إيجابية من الإدارة الأمريكية الجديدة في التعامل مع (أونروا) وهذا يحتاج لعدة أشهر".



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، اليوم الخميس: إن بدء انتظام المرحلة الابتدائية في المدارس بالقطاع، "غير وارد" كون الوضع الوبائي في قطاع غزة خطير".وأضاف: "نقترب بسرعة من خطر محدق، وغزة المنهكة المحاصرة ليست لها قدرة على الاستيعاب، والقضية لا تتعلق بإمكانيات وزارات".