عاجل

  • شركة بايونتيك: من الممكن إطلاق لقاحنا المشترك مع فايزر في ديسمبر

شؤون فلسطينية

شاهد: مصابون بـ (كورونا) بالمستشفى الأوروبي يروون تجربتهم مع الفيروس

شاهد: مصابون بـ (كورونا) بالمستشفى الأوروبي يروون تجربتهم مع الفيروس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث مصابون بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، في المستشفى الأوروبي، اليوم الخميس، عن تجربتهم مع الوباء.

وأكد المصابون في تصريحات لقناة (الأقصى)، أن بعض الأعراض ظهرت عليهم، وأنهم في مرحلة التعافي.

يشار إلى أن وزارة الصحة بغزة، خصصت المستشفى الأوروبي لعلاج مرضى فيروس (كورونا) في القطاع، في حين يتزايد عدد الإصابات بالفيروس في صفوف المواطنين.

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، و368 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في تقريرها اليومي، المتعلق بالحالة الوبائية: إنه تم إجراء 2289 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسُجلت 368 إصابة جديدة، وتعافى 345 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).

وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى 341 حالة، فيما إجمالي الحالات الخطيرة 41 حالة.


 


 


 


أخبار ذات صلة

طالع: &#34;الداخلية&#34; بغزة تقرر فرض إجراءات عقابية جديدة بحق مخالفي إجراءات السلامة والوقاية

طالع: "الداخلية" بغزة تقرر فرض إجراءات عقابية جديدة بحق مخالفي إجراءات السلامة والوقاية

&#34;الخارجية&#34;: حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

غزة: قرارٌ بالسماح للمطاعم بالعمل حتى الساعة الثامنة مساءً

غزة: قرارٌ بالسماح للمطاعم بالعمل حتى الساعة الثامنة مساءً

(أونروا): انتظام المرحلة الابتدائية في مدارس الوكالة &#34;غير وارد&#34;

(أونروا): انتظام المرحلة الابتدائية في مدارس الوكالة "غير وارد"

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الاحتلال يحكم بالسجن أربعة أشهر إداريًا بحق وزير شؤون القدس السابق

الاحتلال يحكم بالسجن أربعة أشهر إداريًا بحق وزير شؤون القدس السابق

شاهد: مستوطنون يهاجمون منزلاً جنوب جنين ويعطبون إطارات مركبة

شاهد: مستوطنون يهاجمون منزلاً جنوب جنين ويعطبون إطارات مركبة

فيديو.. إعلام إسرائيلي: النفق المُكتشف عند حدود القطاع على عمق 74 متراً

فيديو.. إعلام إسرائيلي: النفق المُكتشف عند حدود القطاع على عمق 74 متراً

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الاحتلال يحكم بالسجن أربعة أشهر إداريًا بحق وزير شؤون القدس السابق

الاحتلال يحكم بالسجن أربعة أشهر إداريًا بحق وزير شؤون القدس السابق

شاهد: مستوطنون يهاجمون منزلاً جنوب جنين ويعطبون إطارات مركبة

شاهد: مستوطنون يهاجمون منزلاً جنوب جنين ويعطبون إطارات مركبة

الخليل: دعوات للالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار (كورونا)

الخليل: دعوات للالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار (كورونا)

بتهمة حيازة نقود مزورة.. محكمة صلح يطا تصدر حكماً بالحبس ثلاث سنوات لمدان

بتهمة حيازة نقود مزورة.. محكمة صلح يطا تصدر حكماً بالحبس ثلاث سنوات لمدان

الاحتلال يحول الأسيرة الصحفية بشرى الطويل للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول الأسيرة الصحفية بشرى الطويل للاعتقال الإداري

قوات الاحتلال تخطر بهدم منشأة زراعية في الولجة غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تخطر بهدم منشأة زراعية في الولجة غرب بيت لحم

منوعات

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أشرف زكي يكشف &#34;كمين&#34; إرتباطه بروجينا

شاهد: أشرف زكي يكشف "كمين" إرتباطه بروجينا

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير &#34;عين وصابتني ودبحت عشان الحسد&#34;

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير "عين وصابتني ودبحت عشان الحسد"

أمل حجازي لنضال أحمدية &#34;هل آمنتي؟&#34;.. وأحمدية &#34;الله لا يقدر ألبس حجاب&#34;

أمل حجازي لنضال أحمدية "هل آمنتي؟".. وأحمدية "الله لا يقدر ألبس حجاب"

شاهد: منى زكي توجه رسالة لمتابعيها &#34;حاسبوا على كلامكم&#34;

شاهد: منى زكي توجه رسالة لمتابعيها "حاسبوا على كلامكم"

شاهد: محرك البحث (google) يحتفل بميلاد أحمد زكي

شاهد: محرك البحث (google) يحتفل بميلاد أحمد زكي

شاهد: أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية بأفلامه المُضحكة

شاهد: أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية بأفلامه المُضحكة

عربي

السودان يتهم مصر وإثيوبيا بإيصال مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود

السودان يتهم مصر وإثيوبيا بإيصال مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود

السعودية تكشف آخر تطورات قضية اختفاء أحد طياريها في الفلبين

السعودية تكشف آخر تطورات قضية اختفاء أحد طياريها في الفلبين

الكونغرس الأمريكي يعتمد &#34;قانون دعم الاستقرار في ليبيا&#34;

الكونغرس الأمريكي يعتمد "قانون دعم الاستقرار في ليبيا"

الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق قرى جنوب لبنان

الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق قرى جنوب لبنان