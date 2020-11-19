شاهد: مصابون بـ (كورونا) بالمستشفى الأوروبي يروون تجربتهم مع الفيروس

يشار إلى أن وزارة الصحة بغزة، خصصت المستشفى الأوروبي لعلاج مرضى فيروس (كورونا) في القطاع، في حين يتزايد عدد الإصابات بالفيروس في صفوف المواطنين.

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، و368 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت الصحة في تقريرها اليومي، المتعلق بالحالة الوبائية: إنه تم إجراء 2289 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسُجلت 368 إصابة جديدة، وتعافى 345 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



