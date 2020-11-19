إيطاليا تسجل حصيلة يومية كبيرة بمعدل إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





ومن الإصابات، 47870 حالة وفاة و761671 حالة نشطة و498987 حالة شفاء، ما يجعل إيطاليا إحدى الدول الأكثر تضرراً في أوروبا والعالم.





رام الله - دنيا الوطنسجلت إيطاليا اليوم الخميس، حصيلة يومية كبيرة بمعدل إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، عن رصد 653 وفاة و36176 إصابة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأصبح بذلك إجمالي الإصابات في إيطاليا منذ بداية الجائحة مليونا و308528 إصابة مؤكدة.