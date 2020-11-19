بأول زيارة له للهضبة.. بومبيو: إعادة الجولان لسوريا سيضر بإسرائيل والغرب

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو على تبعية الجولان لإسرائيل، منتقداً الدعوات الدولية لإعادتها إلى سوريا بشدة.



وقال خلال أول زيارة من نوعها إلى الجولان: "لا يمكنك أن تقف هنا وتنظر إلى ما هو في الجانب المقابل من الحدود وإنكار الأمر المحوري الذي اعترف به الرئيس دونالد ترامب... هذا جزء من إسرائيل"، وفق ما مقل موقع (روسيا اليوم).



وأعرب بومبيو عن إدانته للدعوات الصادرة عن "الصالونات في أوروبا ومؤسسات النخبة في أمريكا" التي تطالب إسرائيل بإعادة الجولان المحتل منذ عام 1967 إلى سوريا.



وأضاف: "تصوروا خطر الإضرار بالغرب وإسرائيل في حال سيطرة (الرئيس السوري بشار) الأسد على هذا المكان"، وفق زعمه.











رام الله - دنيا الوطن