الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر





وتسبب ذلك بإصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق، تم علاجهم ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر.





رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الخميس، بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمال الخليل.وقال الناشط الإعلامي في بيت آمر محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة في البلدة، واعتلوا أسطح بعض المنازل، واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع عدد من الشبان، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).