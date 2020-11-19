الاحتلال يحكم بالسجن أربعة أشهر إداريًا بحق وزير شؤون القدس السابق

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وزير شؤون القدس السابق، المبعد عن القدس والأسير المحرر المهندس، خالد أبو عرفة للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.



وكان أبو عرفة (59 عامًا) قد اعتقل بتاريخ 9/11/2020 بعد أن تم استدعاؤه للمقابلة في معسكر (عوفر).



وسبق له أن اعتقل عدة مرات وأمضى سنوات داخل السجون، وأبعدته سلطات الاحتلال عن المدينة المقدسة لحظة تحرره من الأسر في العام 2014.