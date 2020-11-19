شاهد: مستوطنون يهاجمون منزلاً جنوب جنين ويعطبون إطارات مركبة









رام الله - دنيا الوطنحطم مستوطنون مساء اليوم الخميس، نوافذ منزل وزجاج مركبة وأعطبوا إطاراتها وخزانات مياه في بلدة سيلة الظهر جنوب محافظة جنين.وقال نائب رئيس بلدية سيلة الظهر تيسير أبو دياك: إن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت منزل المواطن رامي عايد علوان أبو عصبة على أطراف بلدة سيلة الظهر، وحطموا زجاج النوافذ ووجهوا الشتائم والألفاظ العنصرية والنابية ضد المواطنين، وأعطبوا إطارات وزجاج مركبته.وأضاف أن المستوطنين قدموا من داخل موقع مستوطنة (حومش) المخلاة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).