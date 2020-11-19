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فيديو.. إعلام إسرائيلي: النفق المُكتشف عند حدود القطاع على عمق 74 متراً

فيديو.. إعلام إسرائيلي: النفق المُكتشف عند حدود القطاع على عمق 74 متراً
جندي إسرائيلي داخل نفق
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الخميس: إن النفق الذي اُكتشف الشهر الماضي، عند حدود قطاع غزة، هو "الأعمق حتى الآن".

ووفق ما نقله الصحفي في صحيفة (يديعوت أحرونوت)، يوسي يهوشع، فإن "النفق الأخير الذي تم اكتشافه عند حدود قطاع غزة هو الأعمق حتى الآن".

وأضاف: النفق "على عمق 74 متراً تحت الأرض على غرار أنفاق (حزب الله) في الشمال"، وفق زعمه.

وكان الجيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم في 20 من الشهر الماضي، بأن قواته كشفت نفقاً، اجتاز الحدود من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "لقد تم اكتشاف مسار النفق في إطار الجهود المتواصلة لكشف الانفاق وإحباطها، ونظرا للقدرات التكنولوجية التي يوفرها العائق الأمني الاستشعاري على حدود قطاع غزة".

وأضاف: "النفق لم يجتز العائق تحت أرضي، ولم يشكل تهديدا للمستوطنات في غلاف غزة"، محملا حركة حماس المسؤولية لما يجري في قطاع غزة، وينطلق منه والأعمال ضد إسرائيل، على حد تعبيره.


 


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