صحيفة إسرائيلية: أزمة فيروس (كورونا) قد تؤدي لتصعيد مع قطاع غزة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم الخميس، بأن التقديرات في الجيش، تشير إلى أن أزمة فيروس (كورونا) قد تؤدي إلى تصعيد مع قطاع غزة.



وكانت "دنيا الوطن"، علمت من مصدر أممي، أن حركة (حماس)، طلبت من الوسطاء، الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لإدخال 40 جهاز تنفس اصطناعي إلى قطاع غزة.



وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحركة أمهلت الوسطاء حتى الأسبوع المقبل، لإدخال الأجهزة إلى القطاع.



ويشهد قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، الأمر الذي يهدد المنظومة الصحية في ظل حصار إسرائيلي متواصل منذ 14 عاماً.