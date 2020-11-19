لجنة الطوارئ برفح تصدر بياناً بشأن تصاعد منحنى الإصابات بفيروس (كورونا) بالمحافظة

وقالت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن تسجيل 144 إصابة في محافظة رفح خلال 24 ساعة، يدق ناقوس الخطر، وسط تحذير الجهات المختصة من خروج الفيروس عن السيطرة في المحافظة.



وأضافت: أمام هذا المستوى الخطير من الإصابات، ندعو كل مواطن إلى ضرورة تحمل المسؤولية والأخذ بإجراءات السلامة في بيته وأسرته ودائرة تواجده وتأثيره للحد من تفشي الفيروس.



وشددت على أنه لا قيمة لأي إجراءات تتخذها الجهات المختصة دون تعاون جدي وملموس من المواطن، فحماية النفس والمجتمع مسؤولية وأمانة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.



ودعت لجنة الطوارئ المركزية في رفح، إلي ضرورة التزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة والحاجة الملحة فلقد تبث أن الإصابات بسبب الازدحام والمخالطة .



كما دعت إلي ضرورة إلتزام لبس الكمامة عند الخروج للضرورة والحفاظ على النظافة الشخصية والتباعد الإجتماعي باستمرار.



وقالت اللجنة: تقوم الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ إجراءات السلامة وخاصة ارتداء الكمامة، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجنة الطوارئ المركزية برفح، اليوم الخميس، بياناً حول تصاعد منحنى الإصابات بفيروس (كورونا) في المحافظة.