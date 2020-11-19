إسرائيل: وزير الصحة يقترح مشروع قانون تطعيم الزامي ضد (كورونا)





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الوزير تواصل مع لجنة خبراء مكونة من ثلاثة قضاة لفحص القضية، وبموجب مشروع القانون فإن "الدولة ستمنح الأشخاص الذين قد يتضررون صحيا بسبب التطعيم تعويضاً ماليا".



ويشار إلى أن استطلاعات للرأي العام وتقارير صحفية، أظهرت أن هناك العديد من الجمهور الذين سيمتنعون عن تلقي التطعيم، لكونه أمراً جديداً ما من وراءه تجربة طويلة الأمد.



الى ذلك أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن مؤشر تكاثر العدوى في إسرائيل، يبلغ 1.08%، وفي المجتمع العربي 1.17%.



وجاء في بيانات صادرة عن وزارة الصحة صباح اليوم، أنه تم خلال 24 ساعة الأخيرة، تسجيل 780 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الصحة الإسرائيلي، يولي أدلشتاين: إنه ينوي تقديم مشروع قانون يقضي بالتطعيم الإلزامي ضد فيروس (كورونا) لـ "جميع المواطنين".