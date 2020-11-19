الاتحاد الأوروبي: نقترب من مرحلة فاصلة في علاقتنا مع تركيا

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يجدد دعمه لليونان وقبرص، معتبراً سلوك تركيا في شرق المتوسط انتهاكاً للقانون الدولي



وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): إن التصرفات التركية الأخيرة في شرق المتوسط وقبرص وإقليم ناغورني كارباخ مقلقة جداً.



وتابع: نقترب من مرحلة فاصلة في علاقتنا مع تركيا.