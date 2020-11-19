الخليل: دعوات للالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد مهدي مرعب، المتحدث الرسمي باسم مكتب محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة جرّاء تفشي فيروس (كورونا).
أكد مهدي مرعب، المتحدث الرسمي باسم مكتب محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة جرّاء تفشي فيروس (كورونا).
كما دعا الهيئات التدريسية وطلاب المدارس، موظفي المؤسسات الرسمية، المصلين في المساجد، والمحلات التجارية والمنشآت الصناعية، إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار (كورونا)، متمنياً السلامة للجميع.
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