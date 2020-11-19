بتهمة حيازة نقود مزورة.. محكمة صلح يطا تصدر حكماً بالحبس ثلاث سنوات لمدان



جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ محمد شريف، وذلك بعد أن قامت نيابة يطا بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة صلح يطا برئاسة القاضي عماد النتشة حكماً بإدانة المتهم ( ل، أ) عن تهمة حيازة نقود مزورة سنداً لأحكام المادة 240/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات وإتلافها حسب الأصول.