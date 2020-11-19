الاحتلال يحول الأسيرة الصحفية بشرى الطويل للاعتقال الإداري

بشرى الطويل

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرارا بالاعتقال الإداري للصحفية والناشطة في مجال الأسرى بشرى الطويل من سكان البيرة قضاء رام الله.



وأفادت مصادر محلية أن محكمة الاحتلال العسكرية في رام الله أصدرت قرارا بالاعتقال الإداري بحق الطويل لمدة أربعة أشهر، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الصحفية الطويل، في التاسع من شهر تشرين الثاني الجاري على حاجز طيار على طريق "يتسهار"، جنوب مدينة نابلس.



وجاء اعتقال الطويل بعد أن أفرجت عنها قوات الاحتلال نهاية تموز/يوليو الماضي، بعد قضائها ثمانية شهور في سجون الاحتلال.