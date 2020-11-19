قوات الاحتلال تخطر بهدم منشأة زراعية في الولجة غرب بيت لحم

قرية الولجة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منشأة زراعية في قرية الولجة غرب بيت لحم .



وأفاد الناشط ابراهيم عوض الله، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة عروق زنيد جنوب القرية، وأخطرت منشأة زراعية بالهدم، تعود ملكيتها للمواطن احمد محمد عوض الله، بحجة عدم الترخيص.



يذكر أن الاحتلال كان قد أخطر طه عوض الله شقيق أحمد بهدم منشأته، علما أن عددا من المنشآت تعرضت للهدم في مناطق مختلفة من القرية .