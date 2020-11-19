شؤون فلسطينية

حماس تعلق على تصريح بومبيو بشأن منتجات المستوطنات الإسرائيلية

حماس تعلق على تصريح بومبيو بشأن منتجات المستوطنات الإسرائيلية
بومبيو ونتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس: إن اعتماد الخارجية الأمريكية ما تنتجه المستوطنات الجاثمة على أرضنا الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، أنها منتجات إسرائيلية هي محاولة يائسة لإضفاء شرعية على هذه المستوطنات.

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع في تغريدة عبر (تويتر): أن ذلك تأكيد على السياسية العدوانية لإدارة ترامب في أيامها المتبقية في الشراكة مع الاحتلال في عداء شعبنا وسرقة أرضه.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، زار اليوم الخميس، مستوطنة (بساغوت) المقامة على أراضي المواطنين بمدينة البيرة بالضفة الغربية.

وقال بومبيو: إن الولايات المتحدة، تصنف الصادرات من المستوطنات على أنها صناعة إسرائيلية، وفق زعمه.

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