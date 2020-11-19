شاهد: "الصحة العالمية" بغزة تحذر من انهيار المنظومة الصحية نتيجة استهتار المواطنين





وقال في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة بغزة، إن ما نشهده مؤخراً مؤشر خطر، متوقعاً أن تزداد الأرقام والمناطق الحمراء في قطاع غزة.





وتابع صبح: قد نصل إلى 50 منطقة حمراء، مما سيستدعي السلطات لفرض إغلاق شامل في قطاع غزة.















رام الله - دنيا الوطنحذر مدير مكتب منظمة الصحة العالمية، بغزة، منسق تجمع المؤسسات الصحية، عبد الناصر صبح، اليوم الخميس، من انهيار المنظومة الصحية نتيجة استهتار المواطنين بإجراءات الوقاية.