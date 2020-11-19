الرئاسة الفلسطينية: زيارة بومبيو للمستوطنات مرفوضة وقرار منتجات المستوطنات تحدٍ للشرعية الدولية

بومبيو ونتنياهو في إحدى مستوطنات الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بشدة، زيارة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو إلى مستوطنة مقامة على أراضي المواطنين في جبل الطويل بمدينة البيرة، وقرار الإدارة الأميركية الحالية اعتبار منتجات المستوطنات الإسرائيلية منتجات اسرائيلية.



وقال: إن هذا القرار هو تحد سافر لكافة قرارات الشرعية الدولية، ويأتي استكمالا لقرارات هذه الإدارة التي تصر على المشاركة الفعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية.



وأضاف أن هذه الخطوة الأميركية لن تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلا أم آجلا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقال أبو ردينة "نطالب المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارته وخصوصا القرار الأخير 2334 الذي جاء بموافقة الإدارة الأميركية السابقة".