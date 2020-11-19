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مصر: اللجنة العليا للفيروسات تعلن ظهور أعراض جديدة لفيروس (كورونا)

مصر: اللجنة العليا للفيروسات تعلن ظهور أعراض جديدة لفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في مصر، أشرف حاتم، بأن هناك أعراضاً جديدة بدأت تظهر لفيروس (كورونا) "كالصداع الشديد والحرارة البسيطة ويكتشف المرض عن طريق المسحة".

وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة (الوطن) المصرية: "بالنسبة للحالات البسيطة فإن الأعراض تكون مصاحبة بارتفاع بسيط لدرجة الحرارة وتستمر لمدة يوم أويومين، وتختفي بعد ذلك، ومن ثم يشعر المصاب بتكسير في الجسم وصداع، أما للحالات الشديدة فتكون البداية بارتفاع شديد لدرجة الحرارة ونهجان وضعف في التنفس وفقدان حاسة الشم والتذوق".

ونوه بأن اللجنة العليا بالتعاون مع اللجان المختصة بمتابعة ملف (كورونا) المستجد (كوفيد 19)، عدلت عددا من البروتوكولات العلاجية لـ (كورونا) في المستشفيات سواء كانت التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، مضيفا أن النتائج للتجارب السريرية لعقاري "الرديمسفير وأفيفافير"، انتهت وتم الترخيص لهما وإتاحتهما في بروتوكولات العلاج واستخدامهما.

وأوضح أنه "جرى التوسع في استخدام الرديمسفير في المستشفيات مع الحالات عن طريف الوريد، أما أفيفافير يتم استخدامه مع حالات الإنفلونزا مع الكورونا وعن طريق الأقراص ولمدة 6 أيام"، موضحا أنه تم التوسع في الوقت الحالي في استخدام "أفيفافير" نظرا لنشاط الإنفلونزا مع (كورونا).

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