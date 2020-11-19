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شؤون فلسطينية

وزير الزراعة ومدير التعاون الألماني يوزعان مساعدات على المزارعين

وزير الزراعة ومدير التعاون الألماني يوزعان مساعدات على المزارعين
رام الله - دنيا الوطن
سلم وزير الزراعة الاستاذ رياض عطاري ومدير التعاون الألماني في الممثلية الألمانية في رام الله السيد بيتر ولفرم، اليوم الخميس، اغطية نايلون لعدد من أصحاب البيوت البلاستيكية المتضررة من المنخفض الجوي في محافظة رام الله والبيرة خلال شهر آذار/مارس للعام الحالي.

وقد استفاد من المساعدات المقدمة من مؤسسة التعاون الألماني(GIZ) 62 مزارعا، والتي تأتي ضمن برنامج المساعدة الطارئة للتخفيف من آثار جائحة (كورونا) على صغار المزارعين والبالغ عددهم حوالي الف مستفيد.

وقد بلغت قيمة المنحة 700.000 يورو،تضمنت توزيع مستلزمات انتاج وطرود غذائية زراعية ومعقمات في خمسة محافظات في الضفة الغربية .

وشارك في التسليم الذي تم استاد بلدية البيرة الدولي مدير عام مديرية زراعة رام الله والبيرة م. احمد لافي ومدير عام التخطيط م. حسن الاشقر ومستشارة الوزير فاطمة ارشيد، ومديرة دائرة التغير المناخي ابتسام ابو الهيجاء، وطاقم من وزارة الزراعة.

وأكد عطاري وولفرم على أهمية التعاون المشترك بين وزارة الزراعة ومؤسسة التعاون الألماني(GIZ) التي تعتبر من الشركاء الداعمين والمهمين ليس لقطاع الزراعة فحسب بل لكل القطاعات الفلسطينية الأخرى.

فمع ظهور جائحة (كورونا) استجابت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) لطلب تقديم دعم إضافي لمساعدة المزارعين الفلسطينيين على تجاوز الآثار السلبية للجائحة على القطاع الزراعي الفلسطيني.

كما أشاد وزير الزراعة بمؤسسة التعاون الألماني قائلا انها تمثل امتدادا لمواقف الحكومة الالمانية الداعمة للشعب الفلسطيني ولحقوقه السياسية المشروعة.

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