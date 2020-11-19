عربي

السودان يتهم مصر وإثيوبيا بإيصال مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود

السودان يتهم مصر وإثيوبيا بإيصال مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم الخميس: إن بلاده لن تبقى في مفاوضات سد النهضة، إلى ما لا نهاية.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): أن مصر وإثيوبيا تمسكتا بمواصلة التفاوض بالأساليب المجربة سابقاً وأوصلتنا لطريق مسدود، مشيراً إلى أننا "مصرون على منهج جديد للمفاوضات بينما ترى مصر وإثيوبيا الاستمرار على النهج القديم".

تأتي هذه التصريحات، بعد إخفاق الاجتماع السداسي، الخاص بسد النهضة في التوصل لاتفاق.

ويتمسك السودان بموقفه بضرورة تغيير منهج التفاوض بشأن سد النهضة، مؤكدة رفضها اقتراح الاتحاد الإفريقي تمديد مفاوضات سد النهضة عشرة أيام.

أخبار ذات صلة

مصر: اللجنة العليا للفيروسات تعلن ظهور أعراض جديدة لفيروس (كورونا)

مصر: اللجنة العليا للفيروسات تعلن ظهور أعراض جديدة لفيروس (كورونا)

السعودية تكشف آخر تطورات قضية اختفاء أحد طياريها في الفلبين

السعودية تكشف آخر تطورات قضية اختفاء أحد طياريها في الفلبين

الكونغرس الأمريكي يعتمد &#34;قانون دعم الاستقرار في ليبيا&#34;

الكونغرس الأمريكي يعتمد "قانون دعم الاستقرار في ليبيا"

الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق قرى جنوب لبنان

الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق قرى جنوب لبنان

مصر: نرفض تدخل فرنسا في شؤوننا الداخلية

مصر: نرفض تدخل فرنسا في شؤوننا الداخلية

سوريا تمنع حفلات الميلاد ورأس السنة في المنشآت السياحية

سوريا تمنع حفلات الميلاد ورأس السنة في المنشآت السياحية

المغرب يواصل تسجيل أرقام عالية بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

المغرب يواصل تسجيل أرقام عالية بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

التحالف العربي تعلن تدمير طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

التحالف العربي تعلن تدمير طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

وزير الزراعة ومدير التعاون الألماني يوزعان مساعدات على المزارعين

وزير الزراعة ومدير التعاون الألماني يوزعان مساعدات على المزارعين

رأفت يلقي كلمة تنفيذية المنظمة بالمؤتمر الوطني &#34;إقرار قانون حماية الأسرة من العنف&#34;

رأفت يلقي كلمة تنفيذية المنظمة بالمؤتمر الوطني "إقرار قانون حماية الأسرة من العنف"

سويسرا تدعم (أونروا) بـ 44 مليون دولار

سويسرا تدعم (أونروا) بـ 44 مليون دولار

الديمقراطية تُدين محاولات الجمهوريين بالكونغرس لرفع القيود عن بضائع المستوطنات الإسرائيلية

الديمقراطية تُدين محاولات الجمهوريين بالكونغرس لرفع القيود عن بضائع المستوطنات الإسرائيلية

مطالبات لبلدية رام الله بمقاطعة ووقف شراكتها مع مستوطنة (موديعين) فوراً

مطالبات لبلدية رام الله بمقاطعة ووقف شراكتها مع مستوطنة (موديعين) فوراً

مجدلاني: الاحتلال يحرم 170 طفلاً من ذويهم

مجدلاني: الاحتلال يحرم 170 طفلاً من ذويهم

عشراوي: التعامل مع مرحلة مابعد ترامب يتطلب صياغة العلاقات الاستراتيجية الدولية مع فلسطين

عشراوي: التعامل مع مرحلة مابعد ترامب يتطلب صياغة العلاقات الاستراتيجية الدولية مع فلسطين

إعلام إسرائيلي: أبو ركن والشيخ يعقدان أول لقاء بينهما بعد عودة التنسيق

إعلام إسرائيلي: أبو ركن والشيخ يعقدان أول لقاء بينهما بعد عودة التنسيق

منوعات

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أشرف زكي يكشف &#34;كمين&#34; إرتباطه بروجينا

شاهد: أشرف زكي يكشف "كمين" إرتباطه بروجينا

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير &#34;عين وصابتني ودبحت عشان الحسد&#34;

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير "عين وصابتني ودبحت عشان الحسد"

أمل حجازي لنضال أحمدية &#34;هل آمنتي؟&#34;.. وأحمدية &#34;الله لا يقدر ألبس حجاب&#34;

أمل حجازي لنضال أحمدية "هل آمنتي؟".. وأحمدية "الله لا يقدر ألبس حجاب"

شاهد: منى زكي توجه رسالة لمتابعيها &#34;حاسبوا على كلامكم&#34;

شاهد: منى زكي توجه رسالة لمتابعيها "حاسبوا على كلامكم"

شاهد: محرك البحث (google) يحتفل بميلاد أحمد زكي

شاهد: محرك البحث (google) يحتفل بميلاد أحمد زكي

شاهد: أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية بأفلامه المُضحكة

شاهد: أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية بأفلامه المُضحكة

عربي

السعودية تكشف آخر تطورات قضية اختفاء أحد طياريها في الفلبين

السعودية تكشف آخر تطورات قضية اختفاء أحد طياريها في الفلبين

الكونغرس الأمريكي يعتمد &#34;قانون دعم الاستقرار في ليبيا&#34;

الكونغرس الأمريكي يعتمد "قانون دعم الاستقرار في ليبيا"

الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق قرى جنوب لبنان

الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق قرى جنوب لبنان

مصر: نرفض تدخل فرنسا في شؤوننا الداخلية

مصر: نرفض تدخل فرنسا في شؤوننا الداخلية