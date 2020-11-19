السودان يتهم مصر وإثيوبيا بإيصال مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم الخميس: إن بلاده لن تبقى في مفاوضات سد النهضة، إلى ما لا نهاية.



وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): أن مصر وإثيوبيا تمسكتا بمواصلة التفاوض بالأساليب المجربة سابقاً وأوصلتنا لطريق مسدود، مشيراً إلى أننا "مصرون على منهج جديد للمفاوضات بينما ترى مصر وإثيوبيا الاستمرار على النهج القديم".



تأتي هذه التصريحات، بعد إخفاق الاجتماع السداسي، الخاص بسد النهضة في التوصل لاتفاق.



ويتمسك السودان بموقفه بضرورة تغيير منهج التفاوض بشأن سد النهضة، مؤكدة رفضها اقتراح الاتحاد الإفريقي تمديد مفاوضات سد النهضة عشرة أيام.