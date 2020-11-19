سويسرا تدعم (أونروا) بـ 44 مليون دولار

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قرر المجلس الاتحادي السويسري مواصلة تقديم نفس المستوى من الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للعامين المقبلين.



وأوضح المجلس أن مساهمة سويسرا البالغة 40 مليون فرنك (44 مليون دولار أميركي) ستساهم في تخفيف الوضع الإنساني وخلق الآفاق وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



و تهدف مساهمة سويسرا، وفق بيان عن المجلس، إلى دعم برامج (أونروا) التي توفر للاجئين الفلسطينيين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، حيث تدير (أونروا) 711 مدرسة توفر التعليم لأكثر من مليون طفل.