فصائل فلسطينية: قرار السلطة بعودة العلاقات غطاء لمخططات تصفية القضية وضم الأراضي





ترفض الفصائل الوطنية الفلسطينية الموقعة على هذا البيان قرار السلطة الفلسطينية في رام الله العودة إلى العلاقة الكاملة مع الاحتلال الصهيوني واستئناف التنسيق الأمني.



لقد جاء هذا القرار صادماً ومنافياً للقرارات الوطنية التي أقرها المجلس الوطني والمجلس المركزي والاجتماع المهم للأمناء العامين للفصائل كما أنه جاء مناقضاً لمسار الحوار الوطني المتواصل والذي يهدف إلى بناء استراتيجية وطنية شاملة تقطع مع الاحتلال وتوحد شعبنا خلف مشروع وطني يعتمد المواجهة مع الاحتلال.



وسيتخذ البعض هذا القرار بمثابة غطاء لمخططات تصفية القضية الفلسطينية وضم الأراضي و(صفقة القرن) كما سيتخذه معسكر التطبيع العربي ذريعة للمضي في سلوكه المشين، خاصة أنه جاء بعد يوم واحد من قرار الاحتلال إنشاء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية.



وعليه فإننا نطالب السلطة بالتراجع الفوري عن هذا القرار وترك المراهنة على مسار التسوية أو على الرئيس الأمريكي الجديد بايدن، فهذه مسيرة وهم لن تحصد السلطة من ورائها إلا المزيد من ضياع القضية والحقوق وتمزيق وحدتنا الوطنية ونؤكد على ضرورة التوجه فوراً نحو بناء شراكة وطنية حقيقية دون تأخير.



عاشت فلسطين حرة أبية.



يسقط الاحتلال.



تسقط المؤامرات.



لا للتطبيع.



الفصائل الوطنية الفلسطينية /



١- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.



٢- حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.



٣- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة.



٤- منظمة الصاعقة الفلسطينية.



٥- حركة الجهاد الإسلامي.



٦- حركة المقاومة الإسلامية حماس.



واعتبرت هذه الفصائل من ضمنها، حركتا حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن البعض سيتخذ هذا القرار بمثابة غطاء لمخططات تصفية القضية الفلسطينية وضم الأراضي و(صفقة القرن) كما سيتخذه معسكر التطبيع العربي ذريعة للمضي في سلوكه المشين.وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: