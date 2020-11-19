شؤون فلسطينية

الديمقراطية تُدين محاولات الجمهوريين بالكونغرس لرفع القيود عن بضائع المستوطنات الإسرائيلية

الديمقراطية تُدين محاولات الجمهوريين بالكونغرس لرفع القيود عن بضائع المستوطنات الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مشروع القرار الذي تقدم به عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزب الجمهوري، يدعو الرئيس ترامب إلى معاملة بضائع ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية، كالمنتج الإسرائيلي، ورفع القيود عنها
بعد أن اعترفت إدارة ترامب، بما تسميه شرعية المستوطنات.

وقالت: "إن الاقتراح الذي تقدم به عدد من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأميركي، يترافق مع الجولة الوداعية لوزير خارجية ترامب، مايك بومبيو، وزيارته للمستوطنات في الضفة الفلسطينية، وفي هضبة الجولان، في تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أدان الاستيطان، واعترف مرة أخرى بالأرض الفلسطينية بما فيها القدس وبالجولان أرضاً محتلة، كذلك تشكل الزيارة تحدِياً وقحاً لشعبنا وحقوقه وإراداته الوطنية".

ودعت الجبهة الدول الغربية، التي تقف إلى جانب شعبنا في نضاله المشروع، من أجل حقه في تقرير المصير، والتحرر من الاحتلال، ورفض كل أشكال الضم، تطوير مواقفها الإيجابية نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، على
حدود 4 حزيران/ يونيو، عملاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 19/67.

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