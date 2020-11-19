طالع: "الصحة" بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لتفشي (كورونا) بالقطاع
غزة - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الخميس، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.
وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 12439 إصابة.
نشرت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الخميس، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.
وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 12439 إصابة.
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