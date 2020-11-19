شاهد: مايك بومبيو.. أول وزير خارجية أميركي يزور مستوطنة إسرائيلية بالضفة





ووفق موقع (القناة 7) الإسرائيلية فإن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها التي يقوم بها وزير خارجية أمريكية بزيارة مستوطنة بالضفة.





وكان بومبيو وصل إسرائيل أمس الأربعاء، حيث عقد قمة ثلاثية ضمت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني.





وأدان المجلس الوطني الفلسطيني، زيارة بومبيو لمستوطنة (بساغوت) المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة المحتلة.





واعتبر الوطني في بيان صحفي، صدر عن رئيسه سليم الزعنون، اليوم الخميس، أن هذه الزيارة سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، وتحدٍ أميركي سافر لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2334" الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي وباطل، ويجب أن يتوقف.











رام الله - دنيا الوطنزار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، مستوطنة (بساغوت) المقامة على أراضي المواطنين بمدينة البيرة بالضفة الغربية.