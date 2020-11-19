سلفيت: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة



ووفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، فإن الإصابات موزعة بواقع ثلاث إصابات في "كفل حارس"، واثنتين في "برقين" وإصابتين في "الزاوية" وإصابة واحدة في كل من "بديا" و"قراوة بني حسان".

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل اليوم الخميس، تسجيل تسع إصابات جديدة بالمحافظة.