جنين: تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





كما أعلن في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، تسجيل 44 حالة شفاء.





وقد جاء توزيع الإصابات على التجمعات التالية، مدينة جنين : 25 إصابة، برطعة : 13 إصابة، قباطية : 6 إصابات، زبدة: 5 إصابات، (مخيم جنين، برقين، عطارة، رابا، عجة) : 4 إصابات في كل منها)، وميثلون: 3 إصابات، (عرابة، عانين): إصابتان في كل منها.



كما كان هناك إصابة واحدة في كل من (اليامون، الجلمة، الزبابدة، سيلة الحارثية، جلقموس، دير ابو ضعيف، دير غزالة، كفرذان)، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 391 حالة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب عن تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية.