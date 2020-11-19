قوات الاحتلال تخطر بهدم بركس تجاري شرق قلقيلية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم بركس تجاري شرق مدينة قلقيلية.



وأفاد المواطن فارس رفيق نزال، بأن قوات الاحتلال سلمته إخطارا بهدم بركسه التجاري، الذي تبلغ مساحته نحو 360 مترا مربعا، بحجة البناء دون ترخيص.



وأضاف أنه في حال نفذ الاحتلال عملية الهدم، فإنه سيتكبد خسائر تقدر بـ200 ألف شيكل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).