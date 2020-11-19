شؤون فلسطينية

جنين: الشرطة والأجهزة الأمنية تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة والأجهزة الأمنية تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة والأجهزة الأمنية على 11 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 71 مذكرة قضائية وضبطت 19 مركبة غير قانونية في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بان شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية قبضت على 11 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 71 مذكرة قضائية، وذالك ضمن اختصاص مركز جبع وضبطت 19 مركبة غير قانونية كان منها دراجة غير قانونية.

وأضافت أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

وأكدت الشرطة على ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابري الطريق والممتلكات العامة بشكل عام وضرورة التعاون مع الشرطة في تنفيذ المذكرات القضائية ومحاربة أي مظاهر سلبية تخل بالأمن والنظام العام.

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