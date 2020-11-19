قلقيلية: تسجيل حالتي وفاة و15 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وقالت المحافظة في تصريح نشرته صفحتها على (فيسبوك): إن المواطن محمد أمين محمد تيم، (66 عاماً) توفي في مشفى درويش نزال في قلقيلية، متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا).





وكان يعاني من امراض السكري وضغط الدم وتشمع في الكبد، علماً أن هذه الوفاة هي الثانية خلال هذا اليوم.





كما أعلنت المحافظة وفاة رئيس بلدية كفر ثلث، حسني عبد الرحيم عيسى، (63 عاماً) متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا)، حيث توفي في مجمع فلسطين الطبي في رام الله، علما أنه كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم والتهاب أغشية القلب مع توسع القلب وتسمم الدم.

وبهذا يكون عدد الوفيات المتأثرة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية ارتفع إلى 43 وفاة.

وأكدت المحافظة تعليق الدوام في مدرسة الصمود الثانوية المختلطه في خربة الضبعة لمدة (14 يوماً) بعد تسجيل عدد من الإصابات فيها.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم 15 إصابة من المخالطين، ليصبح مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 19/11/202 هي 240 إصابة نشطة.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم 15 إصابة من المخالطين، ليصبح مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 19/11/202 هي 240 إصابة نشطة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.