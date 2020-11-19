وزارة الإعلام في اليوم العالمي للطفل: اعتداءات مستمرة بحق الأطفال الفلسطينيين





ووفقاً للرصد، الذي أجراه مركز معلومات وادي حلوة- سلوان لعمليات الاعتقال منذ بداية العام الجاري 2020، وحتى شهر حزيران/ يونيو، فقد سُجلت1057حالة اعتقال في القدس، من بينها 57 أنثى منهن قاصرتان، 202 قاصر، 5 أطفال أقل من عمر 12 سنة، فيما بلغ عدد الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 155 طفلاً حتى 30/9/2020، ومنذ بداية شهر حزيران/ يونيو 2020 اعتقلت قوات الاحتلال 181 طفلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة.





وكانت الاعتقالات كالتالي: في شهر حزيران/ يونيو، أعتقل 49 طفلاً، وفي شهر تموز/ يوليو، اعتقل 32 طفلاً، وفي شهر أب/ أغسطس، اعتقل 27 طفلاً، في شهرأيلول/ سبتمبر، اعتقل 32 طفلاً، وفي شهرتشرين الأول/ أكتوبر، اعتقل 41 طفلاً، ويعتقل الاحتلال سنوياً ما بين 700- 1000 طفل فلسطيني من محافظات الوطن كافة، لكن منذ بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2015، صعّدت قوات الاحتلال من اعتقالها للأطفال الفلسطينيين.





واعتقلت منذ تلك الفترة، وحتى بداية تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 قرابة 200 طفل، ويتعرض 95% من الأطفال للتعذيب والاعتداء خلال اعتقالهم، الذي يتم بعد منتصف الليل، حيث يقوم جنود الاحتلال، بعصب أعينهم وربط أيديهم، قبل انتزاع اعترفات منهم بالإكراه في غياب محامين أو أفراد العائلة أثناء الاستجواب.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارةُ الإعلام، في اليوم العالمي للطّفلِ، ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستمرة في اعتداءاتها بحقّ أطفال فلسطين، وتستعرض دائرة إعلام الطفل في وزارة الإعلام بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف في 20/11 من كل عام، أبرز انتهاكات قوات الاحتلال، وقطعان المستوطنين، بحق الطفولة الفلسطينية.وأضافت الوزارة: "إن الشهداء من الأطفال منذ بداية عام 2020 ولغاية نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سبعة أطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة تعرضهم لاعتداءات قوات الاحتلال، حيث استشهد خلال النصف الأول من عام 2020 أربعة أطفال في قطاع غزة، والضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال، فمنذ بداية انتفاضة الأقصى في 28/9/2000 وحتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وأستشهد أكثر من 3097 طفلا، وجرح عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين، ومنذ إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل في 6/12/2017 في استشهد 123 طفلاً، وجرح الآلاف من الأطفال برصاص الاحتلال، واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 17000 طفل".وتابعت" اعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية عام 2019، (745 طفلاً) تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ومنذ بداية عام 2020، ولغاية نهاية 31/3/2020 اعتقلت قوات الاحتلال 264 طفلاً، بحسب إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى، ومنذ بداية عام 2020، ولغاية نهاية شهر حزيران/ يونيو، اعتقلت قوات الاحتلال 304 أطفال، وبلغ عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال حتى تاريخ 30/9/2020، 155 طفلاً".واعتقل 67 طفلاً في شهر كانون الثاني/ يناير عام 2020، وفي شهر شباط/ فبراير 95 طفلاً، وفي شهر آذار/ مارس اعتقل 48 طفلاً، وفي شهر نيسان/ أبريل 18 طفلاً، وفي شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو، اعتقل 46 طفلاً، وفي شهر تموز/ يوليو، اعتقل 42 طفلاً، وبهذا يكون عدد الأطفال الفلسطينيين، الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ بداية عام 2020 ولغاية نهاية تموز/ يوليو 346 طفلاً.