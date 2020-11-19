شؤون فلسطينية

فلسطين تُواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فلسطين تُواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت فلسطين اليوم الأربعاء، تسجيل الأرقام المرتفعة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1251 إصابة جديدة بفيروس (كوورنا) في الضفة وغزة والقدس، خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 86.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجل سبع حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطن 90 عاماً من مخيم جنين، مواطنة 49 عاماً، ومواطن 69 عاماً من نابلس، ومواطنة من حلحول، ومواطن 64 عاماً من ترقوميا بمحافظة الخليل، ومواطن 66 عاماً، ومواطن 62 عاماً من قلقيلية)، إضافة إلى مواطنين اثنين من قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 281 حالة في الضفة الغربية (الخليل 48، جنين 45، نابلس 103، طولكرم 19، سلفيت 16، رام الله والبيرة 36، طوباس 5، أريحا والأغوار 9)، قطاع غزة 345، مدينة القدس 286.

وأضافت أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (113)، محافظة نابلس (238)، محافظة بيت لحم (68)، محافظة قلقيلية (17)، محافظة رام الله والبيرة (90)، جنين (92)، أريحا والأغوار (8)، سلفيت (19)، طولكرم (34)، طوباس (37)، قطاع غزة (368)، ضواحي القدس (26)، مدينة القدس (141).

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 45 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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