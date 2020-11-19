حركة المقاطعة (BDS) تعقب على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي المعادية للحركة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاطعة (BDS): "إن المفارقات أنّ إدارة ترامب، بتحريضٍ وغطاءٍ من نظام الاستعمار- الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، تواصل تمكين وتطبيع سيادة البيض ومعاداة اليهود، وغيرهم في الولايات المتحدة وحول العالم، بينما تحاول في ذات الوقت، تشويه سمعة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، وهي حركة حقوقية، يقودها أوسع تحالف فلسطيني، وسمعة ملايين من أنصارها حول العالم باعتبار الحركة "معادية للسامية، بشكلٍ مبدئي ومتّسق جميع أشكال العنصرية، بما في ذلك العنصرية ضد اليهود.





وأضافت الحركة: "إن تحالف ترامب- نتنياهو المتطرف في عنصريته، وعدائه للشعب الفلسطيني، يخلط عمدًا بين رفض نظام الاحتلال والاستعمار و(الأبرتهايد) الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين

والدعوة لمقاطعته من جهة، والعنصرية المعادية لليهود كيهود من جهة أخرى، وهذا بهدف قمع وإسكات الدعوات والتحركات المناصرة للحقوق الفلسطينية، بموجب القانون الدولي، حيث أدانت عشرات المنظّمات اليهودية التقدمية، وكذلك مئات المثقفين اليهود البارزين عالمياً، هذا التعريف الزائف والمخادع لمعاداة السامية.



ويمكن توجيه تهمة "معاداة السامية" لمنظّمات حقوق الإنسان، التي هي ليست جزءًا من حركة المقاطعة، ولكن تؤيد حظر سلع المستعمرات، على سبيل المثال، وحتى لحوالي 22% من اليهود الأمريكيين، الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، والذين يؤيدون المقاطعة الكاملة لإسرائيل، حسب استطلاع حديث.



وتناضل حركة المقاطعة (BDS) من أجل الحرية والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني، وتقف مع كل أولئك الذين يكافحون من أجل عالم أكثر كرامة وعدالة وجمالاً، وبدعم شركائنا العديدين عالمياً، سنقاوم هذه المحاولات المكارثية والبلطجية من قبل الإدارة الأمريكية، لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان لفرض نظام الاستعمار- الاستيطاني والاحتلال و(الأبرتهايد) الإسرائيلي علينا كقدرٍ محتوم.