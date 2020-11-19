مواطن ينجو من بتر ساقه من أعلى الفخد بأعجوبة





وخضع جميع المرضى للعمليات الجراحية، ولا يوجد أحد يحتاج إلى عملية مجدولة، فقد تمت السيطرة بالكامل، ولا توجد لائحة انتظار لمرضى الكلى.



ومن جهته، شكر الدكتور أحمد الصوفي، مدير مستشفى الياسين الجراحي بمجمع ناصر الطبي، الجهود الجبارة لطاقم جراحة الأوعية الدموية.



وشكر كلوب أعضاء طاقمه الطبي، وعلى رأسهم الدكتور عبد الرحمن الشيخ أحمد، والدكتور محمد الحويحي، والدكتورة براء أبو منديل، على متابعتهم الفائقة للمرضى، قائلاً: "نحن نعمل ليل نهار، ولن نميز بين المرضى، ودوماً نسعى لخدمتهم".

رام الله - دنيا الوطنتمكن طاقم جراحة الأوعية الدموية في مجمع ناصر الطبي، بمدينة خانيونس، من إنقاذ ساق مريض من البتر، يبلغ من العمر (67 عاماً)، حيث مكث للعلاج في أحد المستشفيات، وكان يعاني من آلام شديدة في عضلة البطة، وغرغرينة صاعدة من الأصبع الأكبر في القدم اليسرى.وأجري د. محمد كلوب، استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة، العملية الجراحية للمريض، بعد أن قرر الأطباء في مستشفى آخر بتر ساقه من أعلى الفخد.وتم إبلاغ أبناء المريض، بقرار الأطباء ببتر الساق، إلا أن أبناء المريض، قرروا استشارة د. محمد كلوب، فحضر المريض، وتم إجراء الفحوصات اللازمة، ومنها الالتراساوند الأوعية الدموية، فتبين أن المريض يحتاج إلى عملية استكشاف طارئة لكافة شرايين الركبة، وتفرعاتها، وكذلك الشريان الفخدي، وذلك بسبب وجود نبض خفيف جداً في أحد الشرايين بعد الانقسام الثلاثي، وأن القسطرة الطرفية التي أجريت لم تستطع تلوين الشريان بسبب بطء الدم الوارد للشريان وسرعة جهاز التصوير.ودخل المريض لمركز "الياسين الجراحي" في مجمع ناصر الطبي، حيث أدخل المريض للعلاج الطارئ، وفي اليوم التالي خضع المريض لعملية جراحية ضخمة، تم فيها استكشاف جميع الشرايين، وتنظيفها من الدم المتختر، حيث تبين وجود تضيق شرياني شديد في منطقة الركبة، وتمت إزالة التضييق ووضع رقعة وريدية حتى تفرع الشريان الابظي الثلاثي (الركبة)، وبحمد الله جرى الدم في عروق المريض من جديد وانحصرت الغرغرينة ولا يحتاج لأي بتر.ويقول د. كلوب: إن المريض يمكثت الآن في مجمع ناصر الطبي وهو بصحة جيدة، وتلاشت عنه الالتهابات الناتجة عن الغرغرينة بعد أن تلقى علاجات مكثفة، والآن يمشي المريض على ساقية، وهذا الذي لا يصدقه أهله، بعد إجراء عملية جراحية نادرة، شارك فيها طواقم جراحة الأوعية الدموية في المستشفى، حيث استمرت أربع ساعات.وأضاف: أن هذه العملية تأتي في ظل سلسلة من العمليات الجراحية الضخمة التي يجربها الطاقم لجميع أبناء قطاع غزة دون استثناء، وكذلك عمل طاقم جراحة الأوعية في الخدمات الجليلة التي يقدمها لمرضى غسيل الكلى، حيث تم وضع خطة لجدولة عمليات جميع المرضى في المستشفى، وتم إجراء أكثر من 50 عملية جراحية في ظل جائحة (كورونا).