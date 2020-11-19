الصحة بغزة تُوجه دعوة للمواطنين بالقطاع "تجنباً لوقوع الأسوأ"

وأكدت وزارة الصحة بغزة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، و368 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت في تقريرها اليومي، المتعلق بالحالة الوبائية: إنه تم إجراء 2289 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسُجلت 368 إصابة جديدة، وتعافى 345 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



