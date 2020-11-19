مواطن يُناشد الرئيس ووزيرة الصحة لعلاج أبنائه الثلاثة





ويجوب المواطن شوارع غزة، حاملاً أبناءه على كتفه، ويحاول طرق كافة الأبواب لعلاج أبنائه، الذين يصارعون الموت البطيء.



ويعاني المواطن عويضة من أوضاع مأساوية صعبة جداً، خاصة مع تردي الوضع المادي له، وفقدان حقه في علاج أبنائه الذين يبكون بشكل مستمر من هذا الوجع المستمر في الدماغ.









رام الله - دنيا الوطنناشد المواطن عمر عويضة، من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، الرئيس محمود عباس، ووزيرة الصحة مي كيلة، بضرورة الإيعاز والعمل على تحويل أبنائه الثلاثة للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية، وذلك بعد إصابتهم بمرض أعصاب أدى إلى فقدانهم الحركة والمشي.