حماس: زيارة وزير الخارجية البحريني لإسرائيل فعل منبوذ عربياً وأخلاقياً

وزير الخارجية البحريني في زيارة لإسرائيل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، بأن زيارة وزير الخارجية البحريني، إلى إسرائيل، و"الأحاديث الودية مع قادة الاحتلال المجرمين"، مُستنكرَة ومُدانة بأشد العبارات، وهي فعل منبوذ عربياً وأخلاقياً.



وقالت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريحات وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "طلب البحرين من الكيان الصهيوني، تبادل السفراء، أثناء زيارة وزير خارجيتها للكيان، يعكس إصرار النظام البحريني على تعميق الخطيئة القومية التي اقترفتها بتوقيعها اتفاق التطبيع مع الاحتلال الصهيوني".



وشددت على أن "إقدام المنامة على تبادل إقامة السفارات مع الكيان الصهيوني، يعاكس قيم العروبة، ويشكل عداءً للمصالح الوطنية لشعب البحرين، وتعزيزًا للحضور الصهيوني، وهو ما يعني زيادة التوترات في كل المنطقة".



وأضافت حماس: أن "تزامن زيارة وزير الخارجية البحريني للكيان الصهيوني، في ذروة هجمة استيطانية صهيونية غير مسبوقة في القدس، يجعل منها شريكة في جريمة الاستيطان والعدوان على حقوق شعبنا في أرضه".